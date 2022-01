Ancora fumate nere per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. E così l’inviato di Striscia la Notizia, Enrico Lucci, continua con la consueta ironia a ‘disturbare’ i maggiori esponenti politici. Tra questi anche l’ex premier Giuseppe Conte. “A Peppì, mi sono sempre chiesto: ma i capelli sono i tuoi o ti sei fatto il trapianto?”, ha chiesto Lucci durante il servizio mandato in onda ieri 27 gennaio. “No, no, sono i miei”, ha replicato il presidente pentastellato. Allora il giornalista: “Te li posso tirà un attimo?“. La domanda era evidentemente retorica e così Lucci glieli ha tirati e poi ha confermato: “Sono i suoi!”. Infine l’inviato di Canale 5 ha concluso: “Peppì, prendiamoci un altro po’ di tempo, non fate tutto in fretta. Che ci mettiamo a fà la prossima settimana? È così divertente”. E giù a ridere.

