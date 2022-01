Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip6, Delia Duran si è lasciata andare ad alcune intime rivelazioni. Di recente, la moglie di Alex Belli ha infatti ribadito di provare un’attrazione anche verso le donne: “Io e Alex abbiamo sco*ato con un’ amica”. Adesso, stando a quanto riportato da Fanpage, avrebbe fatto anche il nome e cognome di una donna con cui ha avuto un flirt. Si tratta di Aida Yespica: “Ho avuto un’esperienza con lei”, ha ammesso a Miriana Trevisan. Il video della confessione durante la diretta h24 del reality show di Canale 5 sta facendo il giro del web, specialmente su Twitter.

Proprio un anno fa, la stessa Yespica, 39 anni, aveva rivelato: “Ho avuto un amore folle per una donna. Non posso fare il suo nome nemmeno sotto tortura perché è una persona davvero famosa che conoscono tutti. Era una storia clandestina, durata un anno, finita per la grande popolarità di lei“. A chi si stava riferendo? Non è dato saperlo.

“Bisogna parlare chiaro: io non sono libera di avere un rapporto con Jessica (Selassié, concorrente del GFVip6, ndr) o con un altro uomo senza il mio uomo. Questo non è amore libero”, avrebbe poi aggiunto Duran. “Quindi se una sera volete giocare e c’è una donna che entra nel vostro letto questa cosa la puoi accettare?”, la domanda di Miriana Trevisan. “Sì, ma è una cosa che vogliamo entrambi e si condivide”, la replica della modella sudamericana.