“Ci siamo divertiti, il giorno del compleanno di Alex abbiamo fatto una sco*ata con una mia amica“. A parlare è Delia Duran, in una confessione fatta a bassa voce a Soleil Sorge subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 24 gennaio. I microfoni però sono sempre accesi e così si è sentito tutto. La moglie di Alex Belli (o presunta tale, un mistero ancora aleggia sulle loro nozze), ha spiegato all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di essere attratta anche dalle donne: “Io sono fatta così, mi piacciono anche le donne. Lo dico tranquillamente, questo per farti capire che io e Alex eravamo una coppia che nessuno poteva combattere”, ha aggiunto in un video che sta circolando sui social.

Ma chi è l’altra donna? Forse proprio Stella, l’amica che “dormiva con noi, veniva in vacanza con noi”, come aveva raccontato l’attore qualche tempo fa? Impossibile saperlo. Quello che è certo è che la showgirl venezuelana non è nuova a questo tipo di rivelazioni. Ospite di Live – Non è la D’Urso, l’11 ottobre 2020 Duran aveva dichiarato: “Mi piacciono più gli uomini, però ti dico: mi piacciono anche la donne”.