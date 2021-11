Quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli ha ricevuto un riscontro positivo dal pubblico di Canale 5. Negli ultimi giorni, invece, tra la rissa sfiorata con Aldo Montano e l’uscita infelice su Manuel Bortuzzo, sta facendo molto discutere. Adesso, a dare ‘il colpo di grazia’ ci ha pensato la ex fidanzata Mila Suarez (teoricamente diffidata dallo stesso Belli). Come riportato dal sito di gossip Biccy, la modella ex gieffina si è sfogata attraverso alcune Instagram stories pubblicate ieri 4 novembre. “Ora mi dite tutti ‘Mila Suarez ha ragione’. Ragazzi io non parlo a caso, quando dico una cosa è perché è tutto vero“, ha esordito.

Poi ha raccontato: “Quello che succede è lo schifo dello schifo. Io me ne sono andata da lui e non ho più voluto tornarci insieme. Una cosa da dire su loro due, è che non sono sposati, hanno fatto tutto per fare gossip. Quanto è brutto far credere di essere sposati quando non lo si è. I valori del matrimonio sono cose serie”. E ancora: “Poi quando un uomo è abituato a cambiare le sue donne, alla fine tutte le ragazze diventano uguali. Le corna le fanno quasi tutti, ma se esci e vai a tradire posso capirlo, ma se fai le corna e poi sparisci per 24 ore è tremendo”.

In seguito ha aggiunto: “Poi non vuole che io parli, come mai? Alla fine è grazie a me se è tornato in tv. Dopo anni che nessuno parlava di lui è tornato in televisione perché io ero al Grande Fratello. Quindi è giusto che anche io possa fare la stessa cosa e così dire la mia verità”. Infine ha pubblicato una serie di screenshot con alcune richieste dei follower, alle quali ha risposto solo in parte. Tra quelle che non hanno ricevuto alcun commento anche la domanda sull’orientamento sessuale dell’attore di CentoVetrine: “Amore è vero che è gay o bisex? Si fa le sc**ate con gli uomini?“. Il conduttore del GFVip6 ne parlerà in diretta questa sera? Probabile, visto che si vocifera che Delia farà visita nella Casa di Cinecittà.