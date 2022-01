“Teniamo bassi i toni”, avevano esordito Barbara D’Urso introducendo la parte della puntata di Pomeriggio 5 dedicata, ieri 24 gennaio, ai No Vax. Tra gli ospiti anche Paolo Brosio, contrario ai vaccini, il quale ha cercato di difendere la propria posizione, scontrandosi con la conduttrice. Il giornalista e scrittore 65enne si è infuriato dicendo: “Non voglio più venire, non è giusto. Non invitarmi più allora“.

Quindi la conduttrice ha replicato: “Scusami, a me non va di discutere in diretta perché non è il mio stile. Non mi dici ‘sennò non mi inviti più’. Io da padrona di casa invito per favore ad avere un tono meno urlato e a consentire anche agli altri di intervenire”. Tutto qui? Assolutamente no. Poco dopo un nuovo scontro e allora D’Urso ha aggiunto: “Per cortesia Paolo! Tu non mi rispondi così. C’è modo e modo di essere arrabbiato. Esiste l’educazione… Anche quando si è arrabbiati“.