Per un Neil Youg molto arrabbiato con Joe Rogan (leggi), c’è un Eric Clapton che invece lo approva. E che è stato, per suo stesso dire, allontanato da amici e familiari perché “pensano sia una svitato“. Rogan, conduttore del podcast The Joe Rogan Experience, si fa spesso portatore di teorie no vax e complottismi. Ecco che alla fine del 2021 ha invitato il virologo Robert Malone per parlare di come i vaccinati siano “vittime di ipnosi di massa“. Clapton ha detto al Real Music Observer che, a un certo punto, ha iniziato a vedere che questa teoria dell’ipnosi era “ovunque”. Dunque, verrebbe da invitare Clapton a sedersi un attimo. Il cantautore dice infatti di aver visto “un sacco di video su YouTube, pubblicità subliminali, notizie a senso unico che ti dicevano di seguire gli ordini e obbedire”. Insomma, ha visto la campagna vacinale che per lui però è la teoria dell’ipnosi di Malone: “Ho iniziato a mettere insieme i pezzi del puzzle, ero sempre più risoluto. Mi ha scatenato qualcosa. Ho suonato concerti fino a poco prima del lockdown, ma non ero davvero coinvolto in nessuna battaglia su temi sociali. Ma poi quei tizi al potere hanno iniziato a farmi arrabbiare”.