Luca Argentero non nasconde la rabbia e su Twitter si lascia andare ad un duro sfogo contro i parlamentari impegnati con l’elezione del Presidente della Repubblica che nel corso della prima votazione tenutasi lunedì 24 gennaio hanno espresso come preferenza il nome di un vip. Dallo spoglio delle schede sono emersi infatti i nomi di Amadeus, Alberto Angela, Giuseppe Cruciali, Alfonso Signorini e altri volti noti del mondo dello spettacolo. Un modo di fare che l’attore, ora campione di ascolti con la seconda stagione della serie di Rai 1 che lo vede protagonista – Doc 2 Nelle Tue mani -, ha bollato come puerile e vergognoso da parte di chi dovrebbe rappresentare i cittadini italiani. “A te, rappresentante del nostro governo, che ti diverti a sparare nomi a caso come se fossi in classe alle medie…sei una vergogna. Quanto vorrei sapere il tuo nome…Voto palese”, ha scritto Argentero in un tweet.

Ma non è stato l’unico a criticare quanto accaduto: anche Alfonso Signorini si è espresso a riguardo. Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda proprio nella serata di lunedì, il conduttore ha mostrato il filmato con il voto a suo nome: “È successa una cosa. Voi sapete che si è da poco concluso il primo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica – ha detto Signorini -. Ebbene amici, è successo anche questo. Io dico una cosa. È solo il primo scrutinio. Domani c’è il secondo. Io non so se venerdì ci sarò per la diretta. Io vi avviso. Comunque vada, vi faccio una solenne promessa. Se ascenderò al Quirinale, nominerò Corazziere Sonia Bruganelli. Povera Italia, succede anche questo alla Camera. Però, va così il mondo”.