I produttori di giocattoli si adattano ai tempi. E così ecco che arriva il bambolotto versione ‘Covid’. “Nenuco, sei malata?”, si legge sul sito ufficiale del prodotto. Poi la descrizione: “Con il test sarà possibile scoprire se Nenuco è malata oppure no, apparirà una faccia rossa o verde in modo casuale. Sarà possibile visitarla e curarla grazie ai tanti accessori inclusi come termometro, test, sciroppo, cucchiaio, ciuccio, punturina, cerotti colorati, e mascherina. Il termometro ha una luce reale”. Il suo prezzo? Varia dai 25 ai 30 euro, a seconda del rivenditore. La notizia, rilanciata sui social anche da Rtl 102.5, ha diviso l’opinione pubblica. I commenti vanno da “Orribile, “Orrido” fino a “Geniale” e “Rispecchia la situazione odierna, che problema c’è?”.

???? #Mascherina, termometro e anche un test #covid fai da te #giocattolo: l’industria del #gioco guarda all’attualità. Da una parte chi pensa che possa essere un ottimo regalo per sdrammatizzare la situazione pandemica, dall’altra chi lo trova un bambolotto di pessimo gusto pic.twitter.com/xR8KQMPKib — RTL 102.5 (@rtl1025) January 21, 2022