“Purtroppo per le riprese di questa puntata mi sono dimenticato di attaccare i microfoni, quindi l’audio è andato a pu**ane”. Questa la presentazione da parte di Fedez del 77esimo episodio del podcast Muschio Selvaggio, pubblicato su YouTube e Spotify ieri 24 gennaio. Ospiti della puntata? Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Il rapper milanese poi ha spiegato: “Per questa puntata saremo doppiati dalle voci ufficiali degli Avengers. Chiedo scusa”. L’intervista condotta da Fedez e da Martìn Sal è poi proseguita e i calciatori della Juventus si sono divertiti a raccontare aneddoti tra calcio, donne e scaramanzie.

“Di riti ne sono nati tantissimi nel corso di quel mese (dell’Europeo, ndr) – hanno spiegato-. Per esempio dovevamo lasciare a terra Gianluca Vialli, per poi farlo salire dopo che il pullman era partito, anche avesse percorso solo cinque o dieci metri. All’inizio degli Europei stavamo partendo involontariamente senza di lui. Da quel momento in poi agli Europei non abbiamo mai perso”. E ancora hanno aggiunto: “Gestire le emozioni è la cosa più difficile, persino l’allenatore, privo dei time-out del basket, non riesce sempre a infondere tranquillità e concentrazione”.

Talvolta la forza per affrontare un rigore decisivo, ad esempio, può arrivare anche dai tifosi avversari: “Apparentemente sembra controproducente, ma in realtà nulla ci ha gasato quanto i tifosi spagnoli e inglesi mandarci a quel paese quando dovevamo calciare un rigore”, ha confessato Bonucci.

Poi l’intervista cambia tono: “Avete mai pisc**to in campo?“, ha domandato il rapper. Allora i giocatori: “Mentre corri non ti scappa, la fai prima di entrare in campo. Ti racconto questa: un nostro compagno a metà di un primo tempo mi fa: ‘Oh Leo, controllami se dietro mi si vede marrone perché mi sto ca**ndo sotto. Come fai? Eh, te lo tieni. Raramente è capitato che qualcuno abbia fatto uno scatto nello spogliatoio e poi sia tornato indietro”. Infine una domanda ‘piccante’: “Ma fare il calciatore, fa sco*are di più?”, ha chiesto Fedez. Allora Chiellini ha chiuso con una battuta: “Ora sia io che Leo siamo sposati, ma prima eravamo single. Guardami: io sono brutto come la fame, eppure ti dico di sì. Il calcio aiuta eccome”.