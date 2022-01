“25 gennaio. Il tuo compleanno, Silvia. Sorella. Mia”. Inizia così il post pubblicato da Laura Pausini oggi 25 gennaio, in occasione del 45esimo della sorella Silvia, da sempre lontana dal mondo dei riflettori. Il post diventato virale consiste in quattro foto delle due sorelle, sorridenti e che si tengono mano nella mano. La didascalia a corredo recita: “Quando ti presento dico sempre la solita frase: lei è la Pausini venuta meglio. Lo dico perché è vero e perché pochissimi conoscono tutte le tue qualità dato che sei riservata e non ti sei mai voluta mostrare più di tanto”.

E ancora la cantante 47enne ha scritto: “Sei la sorella che spero abbiano tutte le sorelle maggiori come me, una donna che per me è sempre quella bambina che giocando vestivo da bambola e le dicevo mettiti seduta così, adesso girati, sorridi, stai ferma, la mia bambolina, buona come mai ne ho conosciute nella mia vita, peperina come poche, con quel caratterino così diverso da me ma che mi tiene sempre testa quando vuole”.

Infine ha concluso: “Da queste foto sembriamo tornate bambine e anche se non lo siamo più solo io e te capiamo la confidenza e l’Amore leale, senza fine che abbiamo noi. Buon Compleanno Cucciola Mia. Ti Amo”. Tra i numerosi commenti di auguri, anche quelli di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo tra cui: Elisa Toffoli, Elisabetta Gregoraci, Cristina Parodi, Caterina Balivo e Paola Cortellesi.