“C’è una diffusa preoccupazione da parte di tutti i grandi elettori che ci possa essere una qualche forma di rallentamento dell’azione del governo”. Così Giuseppe Conte uscendo da Montecitorio dopo la riunione dei grandi elettori M5s. Su Riccardi: “Questo profilo risponde ai requisiti della figura che stiamo proponendo. Sicuramente un presidente autorevole che ci renderebbe orgogliosi come cittadini”. Sulla possibilità di non votarlo al primo scrutinio, l’ex premier: “Abbiamo invitato al confronto anche le forze di centrodestra, sarebbe contraddittorio metterlo in votazione da subito, prima che il confronto si realizzi”. Congedandosi, a chi gli chiedeva se l’indicazione fosse quella della scheda bianca alla prima chiama: “Scheda bianca, ragionevolmente”. Leggi Anche Quirinale, il pallottoliere aggiornato per il primo scrutinio: ecco quanti voti hanno i vari schieramenti in Parlamento

“Stiamo lavorando per un candidato che sia un alto profilo che garantisca unità nazionale e così continueremo a fare. Credo gli italiani meritino una risposta di tutta la politica ambiziosa e responsabile”. Così Alfoso Bonafede all’uscita della riunione dei grandi elettori M5s.