Ai fan del Grande Fratello Vip non sfugge nulla. Questa volta nel ‘radar’ dei telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini è finita Delia Duran, la moglie (ex? Presunta? Ancora non si è capito) di Alex Belli. Nelle scorse ore, infatti, su Twitter è cominciata a girare la voce secondo cui la neo-giffina avrebbe rivelato ai compagni d’avventura di non avvertire più i sapori. Sì, parliamo dell’ageusia, uno dei sintomi più comuni del Covid.

“Rega, Delia dice che non sente i sapori, Jessica con la nausea, Soleil con gli occhi e non mi ricordo chi con la tosse”, è stato l’allarme lanciato da un utente su Twitter. E da qui si è aperto subito il dibattito: “Delia ha sicuramente il Covid visto che ha detto che non sente più i sapori e hanno censurato e no, con la normale influenza i sapori si sentono. Quella ha per forza il Covid e non ha fatto nemmeno la quarantena prima di entrare”, ha sentenziato invece qualcun altro. È tuttavia improbabile che un concorrente del Grande Fratello Vip possa avere il Covid e la produzione, sapendolo, non intervenga.

È bene sottolineare che – al contrario di quanto si legge sui social – Delia si è sottoposta alla quarantena prima di entrare in Casa. Inoltre non è la prima volta che la showgirl sudamericana si trova coinvolta in una indiscrezione di questo tipo. Già un mese fa, a pochi giorni dal proprio ingresso nella casa di Cinecittà, Delia era stata costretta a chiarire via Instagram story: “Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività a Covid-19. Tanto più che tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente. Voglio tranquillizzare tutti coloro che mi hanno scritto. Sto bene e questo è il mio ultimo tampone negativo! Grazie del vostro affetto”.

Rega, Delia dice che non sente i sapori, Jessica con la nausea, Soleil con gli occhi e non mi ricordo chi con la tosse MA IN CHE SENSO #gfvip #jeru pic.twitter.com/uk46aFfbNV — maiodicounsaccodistronzate (@vnrealll) January 22, 2022