La prima convocazione per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica è fissata per lunedì 24 gennaio alle ore 15. La scelta del successore di Sergio Mattarella vedrà, come immaginabile, la tv al centro della scena con una programmazione ad hoc. Le operazioni di voto, con i collegamenti e retroscena del caso, troveranno spazio su tutte le reti generaliste e non.

Rai1 si schiera in prima linea, almeno per la prima votazione. Diretta no stop per il “Tg1” diretto da Monica Maggioni, proprio la direttrice a partire dalle 14.35 condurrà un lungo speciale in onda fino alle 21.30. La rete diretta da Stefano Coletta ha scelto di sospendere la messa in onda di “Oggi è un altro giorno” e “La Vita in diretta”, prevedendo però la presenza di Serena Bortone e Alberto Matano tra gli ospiti dello speciale del telegiornale. “Il Paradiso delle Signore” abbandona la sua collocazione per trasferirsi alle 13.55, saltano un turno “L’Eredità” e “I Soliti Ignoti“. In prime time, salvo colpi di scena, confermata la fiction “Non mi lasciare” ma spazio in seconda serata a Bruno Vespa con una puntata sul tema Quirinale di “Porta a Porta”.

Mediaset punta su Rete 4, rete dell’informazione. Dalle 16.30 alle 18.50 Nicola Porro condurrà in collaborazione con il “Tg4” uno speciale di “Quarta Repubblica“, spazio al telegiornale della rete per poi passare la linea a Barbara Palombelli alla guida di “Stasera Italia Quirinale“. In prime time confermato l’appuntamento del lunedì con “Quarta Repubblica”.

Su La7 immancabile la “Maratona Mentana“, lo speciale del “TgLa7”, divenuto cult negli anni, prenderà il via alle 14.15 in onda fino alle 20.30. Pausa di circa un’ora per lasciare spazio a “Otto e mezzo” con Lilli Gruber, in prime time di nuovo alla conduzione Enrico Mentana. Copertura live per le all news TgCom24 e RaiNews24, fa lo stesso SkyTg24 con “Corsa al Colle” dalle 14.30 alle 23 dove si alterneranno Stefania Pinna, Fabio Vitale e Giovanna Pancheri. Online si potrà seguire in diretta il voto non solo attraverso le piattaforme delle reti (da RaiPlay a MediasetPlay) ma anche sui canali Youtube della Camera e del Quirinale.