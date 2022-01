Dopo una breve pausa per le vacanze natalizie, Sonia Bruganelli è tornata a sedere sulla poltrona dello studio del Grande Fratello Vip6. La 47enne, moglie di Paolo Bonolis, condivide il ruolo di opinionista con Adriana Volpe. Proprio di lei ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto“, ha esordito.

Poi ha spiegato: “Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena”. Immediata la replica dell’ex conduttrice de I Fatti Vostri via Twitter: “Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola… e non mi riferisco ovviamente né all’età né all’altezza”, ha tuonato Volpe. Infine ha aggiunto: “Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi“.

Poi, con uno sguardo già rivolto ai progetti futuri, Bruganelli ha chiarito: “Prima di tutto vorrei spendere una parola per ringraziare Alfonso Signorini. L’avermi scelta per il suo GF Vip, in un momento particolare della mia vita, mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma posso annunciare a Chi che il prossimo anno non ci sarò. Che poi, magari manco mi vogliono”.