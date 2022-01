Doveva essere uno dei soliti confronti con il cavaliere Biagio Di Maro protagonista e invece è stato aperto un vero e proprio vaso di Pandora. O meglio, è stato Gianni Sperti – ‘addetto ufficiale’ alla lettura di chat, telefoni e conversazioni segrete – a rivelare tutto. Siamo a Uomini e Donne, durante la puntata andata in onda ieri 18 gennaio. Il cavaliere si sta confrontando con la dama Elena S. quando gli opinionisti del programma (Gianni Sperti e Tina Cipollari) hanno sbottato, sostenendo che Biagio non sia davvero interessato a conoscere una donna nel programma. “Sei un cafone e maleducato! Elena sta dicendo che tu non la chiamavi mai, solo una videochiamata a mezzanotte ma poi? Con chi parlavi? Cosa facevi alle due di notte?“.

“Parlavo con mio figlio, lui sta in Inghilterra e stanno un’ora indietro. Finisce tardi di lavorare”, ha risposto Biagio. Allora Sperti ha chiesto il telefonino, dopo averlo esaminato per bene, ha sentenziato: “Il telefono di Biagio è abbastanza vuoto, nel suo registro chiamate c’è una sola telefonata quindi tutto il resto è stato cancellato. Ci sono dei messaggi, ma non sono tantissimi. Le videochiamate? Tutte cancellate”. “Ho un solo telefono – ha risposto Biagio Di Maro –. Non riesco a gestire tutto, ogni tre giorni viene tutto cancellato, ho un’applicazione per questo”. Poi l’opinionista ha spiegato: “Sì certo l’applicazione. Comunque su WhatsApp non ho trovato nulla, ma su Instagram ho trovato qualcosa. C’è una chat con una signora dove dice ‘questo è l’anno mio, vorrei fare Grande Fratello o Isola dei Famosi, ci riuscirò!'”. “Ne stavo parlando con mia sorella. Ma se domani trovo l’amore ed un altro domani mi arriva una possibilità del genere, posso approfittarne no?”, ha domandato Biagio.

Allora Maria De Filippi è intervenuta: “Per me che tu pensi che vuoi andare al Grande Fratello o L’Isola dei Famosi, non è un problema. Potrebbe esserlo per una donna che vuole conoscerti”. Inaspettatamente Gianni ha esclamato: “Su Instagram c’è una chat con Jo Squillo!”. “Sì ho chattato con lei, ci mettiamo qualche like qual è il problema?”, ha replicato. Quindi Elena furiosa: “Biagio non sta dicendo il vero su Jo Squillo. La verità è che Jo Squillo l’ha incontrata nell’albergo dove lui alloggia perché lei era appena uscita dal Grande Fratello e le ha chiesto il numero di telefono!“. “Ci siamo incontrati nell’albergo, ci siamo parlati e poi ci siamo seguiti su Instagram. Ma dov’è il problema?”, ha ribadito Di Maro. “Ti rendi conto quali sono le tue aspirazioni? Non hai detto: ‘Spero di trovare una donna’, ma hai pensato ai reality”, ha concluso Tina Cipollari.