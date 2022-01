Non è neanche passata una settimana da quando Delia Duran è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 e già, inevitabilmente, si parla di lei. La modella venezuelana – ‘moglie’ di Alex Belli – è entrata come concorrente il 14 gennaio scorso: in quella occasione, il conduttore Alfonso Signorini ha invitato Soleil Sorge ad accogliere la new entry e subito il clima si è fatto teso, considerando la “chimica artistica” di Sorge e Belli, quando quest’ultimo era ancora un concorrente del reality. “Sono venuta qui per parlare con te e capire molte cose che sono accadute”, ha esordito Delia. Soleil è sembrata totalmente indifferente, quindi Lady Belli ha spiegato: “Dici una cosa e poi ti contraddici da sola, adesso voglio comprendere. Il vostro rapporto è stato limpido? Anche sotto le coperte eravate puri? Sicura che anche lì eravate limpidi?”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è scoppiata a ridere: “Stai parlando a vanvera, non capisco nulla di quello che stai dicendo. Sei qui nella Casa per fare le tue solite scenette”. Allora Duran ha aggiunto: “Guarda che Alex mi ha detto la verità su quello che è successo sotto le coperte. Adesso devi dire la verità e ammettere quello che è successo. Sei falsa. Perché non dici quello che è successo sotto le coperte? Dillo se dici di essere vera e sincera. Sei coerente? Allora racconta cosa avete fatto, cosa è successo sotto le coperte?”. “È veramente squallido tutto ciò – ha replicato Soleil -. È successo tantissimo sotto le coperte: abbiamo riso, abbiamo parlato”. Duran ha quindi cominciato ad urlare: “Brava, bravissima! Finalmente”. “Ma tutto ok? Alex mi aveva detto che stavi poco bene ma veramente così mi preoccupi”, ha ribattuto Soleil.

La modella venezuelana è una furia: “Ecco, io questo volevo. Perché tu sei una che predica bene ma rosica male”. “Si dice razzola male”, l’ha ripresa immediatamente Soleil. “Sapevi che ero sposata e sei andata oltre con mio marito. Sappiamo tutti e tre quello che è successo in quel letto. Alex me lo ha detto. Io non sono scema e neanche la gente lo è “, ha aggiunto Delia. “C’è stato un momento di sbandamento, ma non c’è mai stata intenzione di fare altro, nessun atto sessuale pesante”, ha quindi concluso Soleil. E dallo studio Alex Belli ha aggiunto: “Vi invito a riflettere. Avete tempo per parlare e capire”.