“La devo rimproverare eh Bianchina“. “Perché? Già mi mette la preoccupazione”. Questo il primo scambio di battute tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona durante la puntata di CartaBianca di ieri, 18 gennaio. Ma che cosa intendeva lo scrittore? Prima della pubblicità mostra alcune piume in legno e dice alla conduttrice: “C’è bisogno di leggerezza… Ma sono anche per farle il solletico”. Una volta tornati nello studio di CartaBianca, il collegamento riprende ma non va benissimo: a un certo punto, Corona non vede più nulla e Berlinguer inizia a perdere la pazienza con i tecnici. Anche perché la linea vacilla proprio “sul più bello”, ovvero sul rimprovero che lo scrittore ha anticipato alla giornalista: “Tradimento… Lei si sposa“. Molto imbarazzata, Berlinguer replica: “Ma sono cose private… Poi perché un tradimento a lei?”. “Sono rimasto così male che non si azzardi a invitarmi al matrimonio… Io ci speravo, dicevo, pian pianin, nel tempo…”. “Ma in che cosa?”, risponde Berlinguer ridendo e aggiunge “Ah ma lei non sperava nelle nozze, diciamo in qualcosa di più rapido”. Insomma, i siparietti della coppia televisiva sono ormai immancabili.