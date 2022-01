Il processo Ruby Ter è stato rinviato di un mese. L’udienza prevista per la prossima settimana è slittata di quasi un mese su richiesta del legale dell’imputato Silvio Berlusconi. Un rinvio chiesto per ragioni legate alla pandemia ma anche di “opportunità” legata alla concomitanza con l’elezione del Presidente della Repubblica. La richiesta è venuta appunto dal legale del Cavaliere Federico Cecconi “in punta di piedi e con una forma di malcelato imbarazzo”. Una richiesta che se motivata da ragioni di opportunità non è “da prendere in considerazione” secondo la procuratrice Tiziana Siciliano. Al termine dell’udienza il Tribunale ha concesso il rinvio spostando l’udienza al 16 febbraio.