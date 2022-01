Si stavano iniziando a preoccupare i fan di Chiara Ferragni e Fedez, la coppia social più amata d’Italia. Il motivo? Da qualche giorno scarseggiavano foto o video in cui erano insieme. Abituati a condividere ogni istante delle proprie giornate, questo silenzio sembrava misterioso e invece tra i due fortunatamente non c’era nessuna crisi. Anzi la coppia, ieri 18 gennaio, ha trascorso una serata romantica in un locale esclusivo di Galleria Vittorio Emanuele, nel centro di Milano.

All’arrivo, per la serata rigorosamente senza figli, l’imprenditrice digitale ha trovato dei petali di rosa a terra, candele, un tavolo apparecchiato lussuosamente e un suonatore di violino ad attenderli. Le pietanze? Tutte firmate da Carlo Cracco. Ma soprattutto, per la Ferry (come ama chiamarla il marito) un prezioso regalo da parte del rapper milanese: un bracciale Panthère de Cartier in oro bianco 18 carati, con occhi di smeraldo, macchie in onice, naso in onice e diamanti (10,81 carati). Il prezzo da listino? Ben 318mila euro. Ma forse Fedez potrebbe aver speso ancora di più: esiste infatti una versione ancora più lussuosa del bracciale, apparentemente uguale ma diversa nelle pietre: occhi di smeraldo, macchie in zaffiro, naso di onice e diamanti (sempre 10,81 carati). E qui il prezzo è top secret.