Ore di apprensione per Benedetta Rossi. L’amata food influencer – che sui social si trova con il nickname ‘Fatto in casa da Benedetta’ – ha annunciato che dovrà ricoverarsi in ospedale per un intervento delicato. “Eccomi qua mentre cerco di sorridere a Marco (Gentili, suo marito, ndr) che mi scatta una foto. È un sorriso un po’ forzato, in realtà ho qualche preoccupazione“, ha esordito su Instagram ieri 18 gennaio. “Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo. Comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato – ha ammesso la 49enne-, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile”.

Più di 9.000 commenti di conforto e vicinanza da parte dei numerosi fan: “In bocca al lupo, vedrai che andrà tutto benissimo”, “Forza Benedetta”, “Coraggio, ti auguro ogni bene”. Anche Sandra Milo ha commentato il post: “Sei molto più coraggiosa di me nell’affrontare un intervento (anch’io alla schiena) che rimando da anni. Con fiducia mettiti nelle mani del neurochirurgo che lo eseguirà e vedrai che andrà tutto bene. Sei una donna giovane e forte e ti rimetterai in piedi in breve tempo, tornando come nuova. I miei migliori auguri”, ha scritto l’attrice 88enne.