“Ero in macchina quando una delle nostre canzoni è passata alla radio. Ero così imbarazzato. Penso che gli U2 remino molto verso l’imbarazzo: forse questo è il posto dove stare come artista, proprio al limite del tuo livello di imbarazzo“. Uno può pensare che sia una critica musicale, scritta da qualcuno che proprio non regge la band. E invece lo ha detto Bono Vox durante il podcast di The Hollywood Reporter, “Awards Chatter”. Il cantante non ha proprio avute mezze misure e ha confessato di “diventare scarlatto” quando sente le sue canzoni. Anzi, le canzoni della band. Vertigo “è il singolo con gli U2 di cui sono più orgoglioso per il modo in cui si connette al pubblico”, qualche parole gentile per “Miss Sarajevo” con Luciano Pavarotti e stop. The end. Anzi no. Perché a Bono non piace neanche il nome del gruppo. U2 si ispura all’aereo-spia della Lockheed degli anni ’50: “Davvero non mi piace. Nella nostra testa era come l’aereo spia, era futuristico. Poi è diventato una sorta di accettazione implicita di quello che quell’aereo significava. Non mi piace quel nome, neppure oggi, anche se Paul McGuinness, il nostro primo manager, diceva: ‘Guarda, è un bel nome, starà bene su una maglietta, una lettera e un numero’”. Bono, tutto ok? Che sia uno scherzo ai compagni di band? Non granché, sinceramente, come gag.