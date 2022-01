Per settimane si sono rincorse le voci sulla presunta separazione tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. Nonostante lei avesse smentito, i dubbi erano rimasti. Anzi, erano accresciuti dopo le foto della showgirl argentina con l’ex marito Stefano De Martino. Ora, però, non c’è più alcun dubbio: con Antonino è davvero finita. Lo ha rivelato lei stessa in una Instagram story pubblicata oggi 17 gennaio: “Ti piacerebbe fare lo chef?”, ha domandato la showgirl al figlio Santiago (avuto da De Martino nel 2013, ndr) intento a cucinare le uova. “No”, la replica secca del bambino. E allora lei: “Ma come no? Visto che mamma è single, scusami un attimo, almeno ho uno che mi cucina, dai”. “Dai…”, ha replicato Santiago.

Con Antonino Spinalbese l’amore era nato più di un anno fa. Lui, 26 anni, originario di Torre del Greco. Nella vita hair-stylist ma anche appassionato di fotografia. La notte tra l’11 e il 12 luglio scorso ha visto nascere la sua prima figlia, Luna Marì avuta appunto da Belén che, commentando il lieto evento sulle pagine di Chi Magazine, aveva dichiarato: “Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto. Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo, cambiamo, e cambiano le nostre esigenze – aveva spiegato -. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene”. Purtroppo, evidentemente, non è più così. Dopo Marco Borriello, Fabrizio Corona, Andrea Iannone e Stefano De Martino anche questo grande amore è arrivato al capolinea.