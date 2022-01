Sono passati esattamente 10 giorni dall’8 gennaio, data in cui Sinead O’Connor ha dato il triste annuncio via social della morte del figlio Shane, impiccatosi a 17 anni. Il ragazzo, scomparso e poi ritrovato senza vita, soffriva di alcune psicosi e stava affrontando delle cure presso il CAMHS – Child and Adolescent Mental Health Services, da cui poi era stato dimesso. Adesso la cantautrice irlandese e gli affetti più cari si stanno stringendo attorno al dolore per questa prematura perdita e, nella giornata di sabato 15 gennaio, hanno celebrato il funerale del giovane.

Sinead O’Connor, 55 anni, ha spiegato sui social: “Abbiamo appena detto addio al nostro bellissimo angelo Shane, con una cerimonia Indù molto bella. Shane l’avrebbe adorata. Ripeteva sempre il mantra ‘Om. Shanti (mantra di saluto di benvenuto o di congedo, ndr)'”. “Ho messo qualche pacchetto di sigarette nella bara per lui, in caso non ce ne fossero in paradiso. Avrebbe amato tutto ciò. Om. Shanti”, si legge infine nel post twittato il 15 gennaio.

We just said goodbye to our beautiful angel, Shaney. Very lovely Hindu ceremony. Shane will have loved it. He was always chanting “Om. Shanti”. I put a few packs of fags in the coffin for him in case there’s none in heaven. He’ll have loved that too. Om. Shanti.

