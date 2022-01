Sinead O’Connor piange la morte del figlio Shane, deceduto a soli 17 anni. Il tragico annuncio è arrivato direttamente dalla cantante via Twitter nella giornata di oggi 8 gennaio. “Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena oggi ed è ora con Dio. Che il bambino riposi in pace. Ti amo tanto”, ha scritto.

Come riportato da Fox News, la polizia irlandese ha rilasciato una dichiarazione ieri 7 gennaio affermando che l’adolescente era scomparso ed è stato visto l’ultima volta a Tallaght, nel sud di Dublino, il 6 gennaio: “Indossava una felpa con cappuccio nera con una grande stampa al centro, pantaloni della tuta scuri, una maglietta color vino e scarpe da ginnastica bianche”, ha detto la polizia. Sempre via Twitter, infatti, la voce di Nothing Compares 2U, 55 anni, aveva lanciato un appello per ritrovare il figlio scomparso: “Questo è un messaggio per mio figlio, Shane. Shane, non è più divertente. Mi stai spaventando a morte. Potresti per favore fare la cosa giusta e presentarti ad una stazione di Gardai (gli agenti del corpo di polizia della Repubblica d’Irlanda, ndr). Se sei con Shane, chiama Garda per la sua sicurezza”.

Ora, purtroppo, il drammatico epilogo. La polizia non ha riferito i dettagli della causa del decesso chiedendo “riservatezza”, anche se dalle parole della madre si presume che si tratti di suicidio.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace:

— Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022