Anche Twitter scende in campo contro le fake news sul Covid. Il social network bollerà tutti i post che contengono informazioni false, bufale o notizie ingannevoli sulla pandemia come “fuorviante”. Come si legge sul Corriere della Sera, tutti i dettagli della novità sono spiegati sulla pagina di supporto di Twitter, dove sono indicati i criteri con cui la piattaforma procederà ad etichettare i tweet “fuorvianti”: il bollino sarà applicato a tutti “i contenuti che sono indiscutibilmente falsi o ingannevoli e suscettibili di comportare un rischio significativo di danni (come una maggiore esposizione al virus o effetti negativi sui sistemi di salute pubblica)”.

Twitter oscurerà subito il testo e potrà anche aggiungere una spiegazione all’interno dell’etichetta, così da fornire un’informazione che corregga l’affermazione falsa precedentemente postata dall’utente, con un vero e proprio fact-checking per contribuire ad arginare la diffusione delle teorie negazioniste, complottiste e no-vax che ormai dilagano in Rete. In tal senso, la piattaforma disabiliterà la possibilità di interagire con i contenuti bollati come “fake”: non si potranno più fare retweet o la citazione di quei contenuti. In caso di tweet “fuorviante” Twitter prenderà provvedimenti anche nei confronti del suo autore, mandando una serie di avvisi e dei blocchi temporanei, che possono portare però anche una sospensione permanente dell’account.