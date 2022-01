“La posizione del Pd è emersa chiaramente nell’ultima direzione: auspichiamo che si individui una personalità che possa garantire il Paese in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. La candidatura di Berlusconi è un ostacolo al confronto”. Così il senatore dem, Andrea Marcucci, fuori da Palazzo Madama. “Liliana Segre? – continua Marcucci – Fare nomi in questa fase, rischia di essere un errore. C’è la necessità di un confronto ampio, ma detto questo la senatrice Segre è un nome indiscutibile e per questo non so se era opportuno farlo”.

Riguardo all’organizzazione della votazione e alla possibilità di far votare anche i grandi elettori positivi, il senatore del Partito democratico continua: “Ci sono gli organi che se stanno occupando e faranno le loro valutazioni. Noi siamo cittadini come gli altri, abbiamo un dovere costituzionale e dobbiamo mettere insieme l’esigenza di garantire il corpo elettorale per l’elezione per il presidente della Repubblica con il rispetto delle norme vigenti. Non è facile ma ci stanno provando”.