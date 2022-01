Sono state 40 le candeline che Kate Middleton ha spento il 9 gennaio scorso. In quell’occasione, la duchessa di Cambridge ha anche rivelato tre preziosi ritratti dell’artista italiano Paolo Roversi. Un fiume di auguri e congratulazioni ha travolto Kate: dalla famiglia reale alle persone comuni, tanto è l’affetto di cui è circondata. Eppure da parte del Principe Harry e Meghan Markle pare che non sia arrivato nulla. Che i Duchi di Sussex abbiamo volutamente ignorato una ricorrenza così importante a causa dei dissidi familiari?

Assolutamente no. Come riportato dal Corriere, infatti, l’esperto reale Christopher Andersen ha rivelato alla rivista US Weekly che Meghan Markle e il principe Harry avrebbero salutato la festeggiata tramite una videochiamata: “Le hanno augurato un felice compleanno in modo molto privato, è stato tenuto tutto segreto”.