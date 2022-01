Dopo l’addio al Barcellona, per Lionel Messi si sarebbe dovuto aprire un nuovo entusiasmante capitolo di vita al Paris Saint Germain. Invece, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional, per lui si sarebbe rivelato un “terribile errore“. In particolare la moglie Antonela Roccuzzo – con cui è convolato a nozze nel 2017, ma con la quale era già legato dal 2008 – sarebbe insoddisfatta della nuova vita nella capitale francese, tra il brutto tempo e un’altra lingua da imparare. La famiglia Messi abita in una grande casa, in una zona esclusiva di una delle città più belle del mondo, ma non sono comunque contenti.

Antonela infatti vorrebbe tornare a Barcellona e per questo starebbe facendo pressioni sul marito affinché faccia tutto il possibile per tornare al suo vecchio club, dal momento che “anche i bambini non si stanno adattando alla vita parigina“. La coppia ha tre figli: Thiago, Mateo e Ciro nati rispettivamente nel 2012, 2015 e 2018. Secondo il Sun Sport, però, Messi ha invece intenzione di onorare il proprio contratto con il Paris Saint-Germain, che scadrà solo nel 2023.