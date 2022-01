Buon compleanno Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge Catherine Elizabeth Middleton compie oggi, 9 gennaio, 40 anni, e ha deciso di celebrare la ricorrenza in modo molto particolare Per l’occasione ha pubblicato tre foto realizzate da Paolo Roversi che la immortalano con un’allure da futura regina. Gli scatti, che già stanno facendo la storia, verranno esposti nella mostra permanente della National Portrait Gallery di Londra, che riaprirà nel 2023 dopo il restyling e di cui la Duchessa è patronessa. L’artista, nato a Ravenna nel 1947, è parigino dal 1973: intervistato dal Corriere, ha confidato che “inizialmente la Duchessa era apprensiva. Ogni giorno è mitragliata dai fotografi ma non abituata a posare; conoscendo le mie foto con le modelle era un po’ timorosa nell’affrontare una vera e propria seduta, che ha richiesto poi circa quattro ore di lavoro. Ma una volta cominciato sarebbe stato facilissimo, l’ho rassicurata. E così è stato”. Negli scatti è ritratta con due abiti dello stilista inglese Alexander McQueen, decisamente non il primo nome a cui si pensa quando si immaginano i look di una futura regina. Eppure l’equilibrio è perfetto: il primo vestito è rosso e Kate indossa un paio di orecchini prestati dalla Regina Elisabetta. In un altro scatto in bianco e nero indossa invece un abito candido, accompagnato da un paio orecchini della principessa Diana.

“Per lei tutto a luce naturale – ha continuato a raccontare Roversi -. Lei con poco trucco, nessuna acconciatura, semplici orecchini di perle, un anello. Il punto focale del viso di Kate sono lo sguardo e il sorriso. Non la volevo troppo signora duchessa, troppo establishment, ma più pura e più contemporanea possibile, anche più timeless”. Infine ha concluso: “È una donna simpatica, accogliente, che mette a proprio agio, rispettosa del lavoro di tutti. Sprizza gioia di vivere. Aperta, generosa, luminosa, penso che possa portare tanta speranza all’Inghilterra e al mondo intero”. Le immagini sono state pubblicate dalla pagina Instagram ufficiale dei Duchi di Cambridge alla mezzanotte di oggi. Certo è che quasi si stenta a riconoscere Kate, sempre impettita, impeccabile, ritratta nei panni di moglie fedele e madre affettuosa. Qui Roversi ha invece fatto uscire il suo lato più femminile, dandole un’aura eterea, quasi da ninfa dei boschi, ma con il focus ben fisso su quei dettagli che la contraddistinguono come la consorte dell’erede al trono di Gran Bretagna. D’altra parte Roversi è un’icona nel mondo della moda: davanti al suo obiettivo hanno posato Naomi Campbell, Kate Moss, Natalia Vodianova, Sting, Rihanna, Madonna, Belmondo, Ezra Pound…solo per citarne alcune.

Oggi 9 gennaio 2022, Catherine Elizabeth Middleton compie 40 anni. La duchessa di Cambridge, conosciuta con il nome di Kate Middleton, è nata infatti nel 1982 a Reading, nella contea inglese del Berkshire. Nel 2001 si è iscritta alla St. Andrews University, dove ha conosciuto e iniziato a frequentare il principe William. Dopo una temporanea rottura, tra i due è sbocciato definitivamente l’amore e sono convolati a nozze il 29 aprile 2011. Dal loro amore sono nati tre figli: George, Charlotte e Louis, rispettivamente nel 2013, 2015 e 2018.

