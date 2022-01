Quella di ieri 13 gennaio è stata una giornata di sorprese per i concorrenti del Grande Fratello Vip6. I coinquilini della Casa di Cinecittà, infatti, hanno ricevuto alcuni messaggi di sostengo dai fan, tramite aerei. Nathalie Caldonazzo, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Alessandro Basciano, Sophie Codegoni ma soprattutto le Princess, Lulù e Jessica Selassiè, hanno ricevuto l’ennesima dimostrazione d’affetto dall’esterno. “No al razzismo, tutta l’Italia è con te Lulù“, è stato il messaggio che ha catturato l’attenzione dei concorrenti.

“Bravi”, “Che bello”, hanno commentato ‘i vipponi’. Ma non tutti. Katia Ricciarelli, infatti, intenta a parlare con Carmen Russo, ha detto: “Mamma mia quante cag*te, ragazzi. Lulù tutta l’Italia è con te, va be’, meno male“. Insomma, pare che i nervi sia ancora tesi. Sì perché nelle ultime settimane, la soprano era stata duramente attaccata per alcune frasi discutibili proprio su Lulù. Adesso, questo messaggio, riapre le ferite. C’è da scommettere che Alfonso Signorini vorrà parlarne stasera, 14 gennaio, durante la nuova puntata in diretta su Canale 5.