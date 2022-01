Venerdì 7 gennaio in prima serata su Canale 5 era previsto Viaggi nella grande bellezza: il palazzo del Quirinale, con la conduzione di Cesare Bocci. Invece, stando a quanto riportato da TvBlog, tornerà in onda il Grande Fratello Vip6. Un cambio di programmazione improvviso che desta curiosità tra i fan del programma condotto da Alfonso Signorini.

Come mai questa scelta? L’Azienda al momento non ha rilasciato commenti ufficiali, ma si pensa che ciò possa essere legato alla volontà di comunicare qualche provvedimento dopo il caos esploso nella Casa di Cinecittà nelle ultime ore. Nell’occhio del ciclone ci sarebbe Katia Ricciarelli: per le parole contro Miriana Trevisan (a seguito delle quali l’ex marito Pago ha minacciato azioni legali) e quelle contro Lulù Selassié. Come riportato dal Mattino, la soprano avrebbe apostrofato la Princess come ‘Scimmia‘ invitandola ad “andare a scuola al suo Paese (cioè l’Italia, essendo nata a Roma il 9 giugno 1988, ndr)”. “Io sono nata in Italia, primo. Secondo non ti permettere mai più, perché la gente ti ha abituata male, ti hanno fatta credere ‘sto ca**o. Ma chi ti si inc**a. Pensa a mangiare che tanto hai sempre fame”, la replica di Lulù. E infine un’altra definizione ‘poco elegante’ che la soprano avrebbe bisbigliato davanti a Manila Nazzaro e Soleil Sorge: “La principessa che sta con le gambe aperte“.