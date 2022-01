Ne parlava già l‘Independent circa un anno fa, nel febbraio 2021, ora è arrivato il momento: Instagram sta testando lo scorrimento delle storie in verticale. Il famoso social dedicato a foto e video si prepara dunque ad un grande cambiamento, che sembra seguire le orme di TikTok. Come notato dal consulente di social media Matt Navarra, alcuni utenti che si trovano in Turchia hanno ricevuto un aggiornamento di Instagram che introduce lo scorrimento verticale nelle storie (cosa che già avviene per i reels, ad esempio). Ma segnalazioni arrivano anche dall’Italia, dove alcuni utenti si sono trovati a sorpresa l’aggiornamento dalla mattina di venerdì 14 gennaio.

Mentre le storie dello stesso utente potranno ancora essere visualizzate toccando il lato sinistro o destro dello schermo, passare alle storie dell’utente successivo richiederà uno scorrimento verso il basso. Anche alcuni utenti in Brasile stanno usufruendo delle stesse modifiche. Al momento non è chiaro se e quando queste funzionalità diverranno disponibili per tutti gli utenti del mondo. Quello che sembra evidente, è che Instagram punterà sempre più su video e reels, a discapito delle semplici foto.