Damiano in crisi con la fidanzata Giorgia Soleri? Il frontman dei Maneskin sarebbe appena andato a convivere con la compagna ma stando a Dagospia, qualcosa non va: “Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo…“, scrive Ivan Rota sul sito diretto da Roberto D’Agostino. Difficile comprendere come una giovane attrice che cerca di sensibilizzare su una patologia di cui si parla pochissimo come la vulvodinia, che parla di accettazione di sé e chiede di essere chiamata con il proprio nome e cognome (non “la fidanzata di…”) possa “nuocere” a qualcuno, ma tant’è. È il gossip, bellezza.