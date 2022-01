Belén Rodriguez e Stefano De Martino, ci risiamo? Pare proprio di sì. La coppia è stata recentemente pizzicata dai paparazzi all’aeroporto di Milano-Malpensa e così il gossip si è nuovamente scatenato. A circa due anni dalla fine della loro relazione, sembra che si siano riavvicinati, o almeno questo è quello che si evince dagli scatti pubblicati da Whoopsee ieri 12 gennaio. Difficile capire se ciò sia dovuto ad un riaffiorato sentimento oppure al fatto che entrambi sono genitori di Santiago, il primogenito che spegnerà 9 candeline il prossimo 9 aprile.

Di certo i due si sono visti non appena lei è tornata in Italia dopo un viaggio in Uruguay con l’amica Patrizia Griffini. I fan già sognano: “Per me resteranno la coppia più bella di sempre“, ha scritto un utente. “Si amano ma non vogliono ammetterlo”, ha commentato un altro. La coppia era convolata a nozze il 20 settembre 2013, poi la separazione due anni dopo e infine un ritorno di fiamma dal 2019 al maggio 2020. È mistero su altri presunti flirt dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, mentre Belén – tra presunte o confermate relazioni – ha avuto altri uomini, primo fra tutti Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto una figlia (Luna Marì, nata 7 mesi fa). Con l’hair-stylist sembra che le cose non siano andate per il verso giusto. Tra i due è finita? La showgirl argentina aveva giurato di no, ma i dubbi sono ancora moltissimi. E adesso le foto con De Martino mettono altra carne al fuoco.