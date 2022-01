Non c’è pace per Charlene di Monaco. Stando a quanto riportato dal sito francese Histoire Royales, la principessa si sta lentamente riprendendo ma è ancora ricoverata in Svizzera, nella clinica di lusso Kusnacht Practice dove si trova da diverse settimane. Il principe Alberto e i due gemellini – Gabriella e Jacques – tra una sciata e l’altra, sono andati a trovarla dopo mesi di sofferenza durante i quali la mamma è rimasta in Sudafrica, impossibilitata a viaggiare a causa di una grave infezione al naso e alle orecchie.

Charlene è ancora debilitata e molto stanca, nonostante le cure dispendiose. Come riportato da Dagospia, infatti, il costo del soggiorno nella clinica di Zurigo ammonta a ben 130.000 euro a settimana. Ma quando potrà tornare a Palazzo e riprendere una vita serena, accanto alla propria famiglia? Difficile a dirsi, anche se i media francesi rivelano che probabilmente sarà dimessa in anticipo a fine gennaio. Si parla delle date del 26-27 gennaio, per permetterle di partecipare alle celebrazioni di Santa Devota, patrona del Principato di Monaco, alla quale è particolarmente legata.