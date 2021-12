“Charlène in Sudafrica è quasi morta. Non capisco perché Palazzo Grimaldi sminuisca la gravità della situazione”. Parole forti quelle del padre della principessa di Monaco. Michael Wittstock ha rotto il silenzio e ha parlato con Page Six delle condizioni di salute della figlia. Dopo aver trascorso diversi mesi in Sudafrica (con tante notizie discordanti sulle sue condizioni di salute), Charlène ha fatto ritorno nel Principato ma ha avuto ben poco tempo per godersi i figli, i gemelli Giacomo e Gabriella. La principessa è infatti di nuovo in clinica, stavolta in Svizzera. E il Principato tace. Ecco perché le parole del padre Michael suonano pesanti. Ma c’è una forte speranza, anzi convinzione: “Sono sicuro che si riprenderà completamente. Da sempre è una combattente ed è una donna abituata a lottare”, ha aggiunto.