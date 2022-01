Sono davvero tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati in queste ore sui social per la scomparsa di David Sassoli, il presidente del Parlamento Europeo morto a 65 anni nella notte tra il 10 e l’11 gennaio al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN), dove era stato ricoverato lo scorso 26 dicembre a causa di una “grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario”. Non solo il mondo politico e quello delle Istituzioni, a ricordare Sassoli ci sono anche tanti volti noti del giornalismo e del mondo della televisione, da Enrico Mentana a Antonella Clerici.

Proprio la conduttrice ha scritto un messaggio toccante ricordando i giorni passati insieme in Rai: “Ciao David ti ricordo quando eravamo giovani e avevamo tutta la vita davanti“. E poi ancora, Alessandro Gassmann: “Mi ha sempre dato l’impressione di una persona moderata, onesta, di grande equilibrio. Ciao”. “Buon viaggio a #DavidSassoli, uomo per bene, europeista. Nell’orrido clima politico, la sua grazia ha fatto la differenza, sempre diventando la forma della democrazia”, le parole invece di Roberto Saviano.

Anche la giornalista Tiziana Ferrario ha voluto dargli un ultimo saluto: “Amavi il giornalismo, amavi la politica, eri antifascista e europeista. Quante discussioni, quanti ricordi, quante risate. Sono smarrita e incredula che te ne sia andato così presto. Un abbraccio a tutta la tua famiglia”. “Mi ricordo un lunghissimo viaggio in treno in cui parlammo per ore di come cambiare il Tg1 e poi il mondo. Mi/ci mancherai David Sassoli”, il tweet di Gerardo Greco.