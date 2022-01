Dans l’enfer des campagnes présidentielles. Dentro l’inferno delle campagne presidenziali. E proprio di quello si tratta. Non sono così lontane le immagini di House of Cards (o del più recente The Politicians) dai retroscena mostrati dal documentario molto atteso, andato in onda sul canale francesce BFMTV il 10 gennaio. La popolare rivista rosa Gala riporta quanto raccontato dal giornalista politico Nicolas Prissette su un fatto risalente al 2017: “Brigitte Macron ricevette una telefonata e qualcuno le disse ‘tuo marito in questo momento è con il suo amante‘”. La chiamata turbò molto la première dame e di questo parla anche il senatore François Patriat: “Capite fin dove sono disposti ad arrivare? Non ci verrà risparmiato niente. Sono amareggiata. Ma andremo avanti”, sarebbero state le parole di Brigitte Macron. La première dame è stata spesso ‘presa di mira’, sia per il suo look giudicato ‘sbagliato (noi la troviamo elegantissima) che per la grande differenza d’età col Presidente. Ci sarà una nuova campagna presidenziale da affrontare, per loro?