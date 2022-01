“Amadeus ha sbagliato, questione di stile”. A meno di un mese dall’inizio, Sanremo 2022 ha già regalato la sua prima polemica. Tutta “colpa” di Checco Zalone, super ospite e super colpo di Amadeus che è riuscito a convincere il comico a partecipare ad una delle serate del Festival: l’annuncio è avvenuto con un video postato sui social nei giorni scorsi e proprio un passaggio del siparietto tra il conduttore e direttore artistico e Zalone ha innescato l’inattesa diatriba. “Ma tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tua figlia? No, perché dopo non lavorerai più… forse a Telelombardia“, dice l’attore nella gag trasmessa anche dal Tg1, chiedendogli se sia davvero convinto di volerlo al suo fianco. Una battuta di fronte alla quale Amadeus non si trattiene e scoppia in una fragorosa risata.

Una risata che non è affatto piaciuta a Fabio Ravezzani, direttore responsabile delle news e dello sport dell’emittente lombarda, che su Twitter ha vergato parole al vetriolo: “Spiace deludere Amadeus, ma una persona che ride così sguaiatamente su colleghi di un’altra tv noi non la manderemmo mai in onda. Questione di stile”. Frasi che a loro volta hanno innescato reazioni ironiche e bonarie prese in giro come “e fattela una risata, non siete mica la Bbc”. E ancora: “Ma come siete permalosi”, “quanta pesantezza, è ironia”, “era funzionale alla gag e di millemila emittenti locali ha citato la vostra. Al posto suo avrei scritto un tweet di ringraziamento”. Ma Ravezzani non ci sta e replica: “Se scrivo che lei è stupido le faccio pubblicità. Poi mi ringrazia?”. In difesa di Amadeus e Zalone è sceso sempre via social anche Enrico Mentana: “Sensazionale senso dello spirito del direttore dell’emittente locale: vuol dare lezioni di stile a Zalone. Satira contro comicità involontaria”, ha scritto il direttore del TgLa7. Il direttore di TeleLombardia non è però arretrato di un millimetro della sue posizioni: “Sensazionale incapacità di capire di Mentana. A me non ha dato fastidio la battuta di Zalone (ci sta, infatti non cito lui) ma il fatto che Amadeus finga di ribaltarsi dalle risate come se lavorare da noi fosse una cosa per cui sganasciarsi. Tra colleghi non è gradevole”.