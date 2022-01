Durante la puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda ieri 9 gennaio, in veste di giudice d’eccezione è tornata Arisa. La cantante, che lo scorso anno era stata una delle insegnanti della scuola, quest’anno non fa parte del cast (ha vinto Ballando con le Stelle). Tornata nella scuola di Canale 5, è stata accolta con molto entusiasmo. In particolare Rudy Zerbi è sembrato particolarmente contento di rivederla: “Ti ho vista solo ballare e mi dispiaceva. Poi c’è un’altra cosa Maria, non so se hai letto, che un po’ mi ha ingelosito. C’è questa storia con il suo partner di ballo…”, ha detto Zerbi in riferimento alla liaison della cantante con Vito Coppola.

Allora la conduttrice è intervenuta e ha detto: “Rudy sei diventato gossipparo o ti interessa solo quello che fa Arisa?”. Quindi Zerbi ha risposto: “Solo Arisa. Poi però voglio dire un’altra cosa, che nessuno sa. Voglio dirla qua. Arisa ha un account chiuso, suo personale, si chiama Agua De Coco e mi scrive”, ha detto scatenando l’ilarità di tutto lo studio. “Ma non dire ca**ate”, ha tuonato la padrona di casa. Arisa ha negato, ma il professore di canto ha continuato a raccontare: “Giuro. Durante Ballando mi scriveva ‘mi manchi‘, ‘il tuca tuca lo faccio solo con te’. ‘Quando ballo con lui penso a te’. Mi diceva ‘sei la mia noce di cocco’. Maria prendi solo un secondo il telefono, guarda la foto che mi ha mandato Agua de Coco su Instagram”. Si trattava di un simpatico fotomontaggio e la cantante si è fatta una risata. Quindi De Filippi ha chiesto ad Arisa se le fosse mancato Zerbi e lei: “Un po’ sì”, ha infine ammesso la cantante.