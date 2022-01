Cinquanta ordinanze di applicazione di misura cautelare sono state eseguite fin dall’alba dalla Polizia per reati connessi all’indebito rilascio del green pass. I reati contestati dalla procura di Ancona sono corruzione, falso ideologico e peculato. Il gip ha disposto la custodia in carcere per un infermiere addetto alle vaccinazioni in un hub del capoluogo marchigiano, mentre andranno ai domiciliari quattro persone ritenute intermediari nel rilascio indebito della certificazione. Agli altri 45 indagati sono stati imposti gli obblighi di firma e di dimora nei rispettivi comuni di residenza.

Pochi giorni fa a finire in carcere era stato invece un medico di medicina generale di Ascoli, convenzionato con l’Azienda sanitaria regionale delle Marche, accusato di aver ritirato 120 dosi da un centro vaccinale senza mai somministrarle, emettendo così 150 certificati vaccinali che hanno consentito di rilasciare il green pass a 73 soggetti che non ne avevano diritto. Il professionista è indagato dalla procura ascolana per falso in atto pubblico (in relazione ai certificati) e peculato (per essersi appropriato dei vaccini senza utilizzarli). Il reato di falso è stato contestato anche a tutti i beneficiari dei pass illegittimi.