Tra gli appassionati di C’è Posta Per Te anche Mara Venier. La nota conduttrice, dopo la puntata di ieri 8 gennaio del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha commentato un post di Trash Italiano in cui si parlava di Alessia e Giovanni. Loro sono stati i protagonisti di una delle storie che più ha appassionato i fan della trasmissione. Una spinosa vicenda familiare: Alessia è stata vittima di un tradimento da parte del marito Giovanni, che aveva dato il via a una relazione parallela con la cugina di lei, divenuta sua amante. “Non era la zia…”, ha commentato Mara giocando sul proprio soprannome.

“Sono qui per chiederti perdono per tutto il male che ti ho fatto. Sono pentito, non c’è mai stato un sentimento nei confronti dell’altra persona. Ho distrutto il nostro matrimonio, tu non hai colpe”, ha detto Giovanni cercando di recuperare. Ma niente da fare, Alessia lo ha rifiutato: “Avevo perso il bambino, avevo bisogno di lui e non c’è stato. Mentre stavo male non c’era. Mi sono anche sentita in colpa perché pensavo che avesse un’altra per delle mie mancanze”. Il suocero ha provato a mediare tra i due, ma al momento del confronto Alessia ha aggiunto il carico: “Ti sei fatto i fatti tuoi. Perché sei andato proprio con lei? Come ce l’ha, la tiene d’oro? Ma che era, Belén? Maria te la farei vedere, ma per piacere”, ha tuonato la giovane. E sul proprio profilo Facebook come stato sentimentale ha scelto ‘Vedova’. Il messaggio per Giovanni non lascia spazio ad interpretazioni.