“Virginia mi disse che era andata a letto con il principe Andrea a Londra”. Spunta una nuova testimonianza contro il figlio della regina Elisabetta, coinvolto nella vicenda dello scandalo sessuale connesso alla frequentazione del defunto miliardario pedofilo americano Jeffrey Epstein. Dopo che i legali del duca di York hanno chiesto l’archiviazione della causa civile intentata contro di lui negli Usa da Veronica Giuffre, una delle presunte vittime (all’epoca minorenne) del faccendiere e dei suoi amici vip, il Daily Mail rende nota la ricostruzione di Carolyn Andriano, un’altra delle testimoni al processo a New York contro Ghislaine Maxwell, riconosciuta colpevole di traffico di minorenni e complice di Epstein.

Stando al racconto di Andriano, nel 2001 Giuffre la contattò dicendole che si trovava a Londra e stava uscendo a cena con Maxwell, Epstein e Andrea. “Non volevo crederci, ma non avevo motivi di non farlo. Mi sembrava un’esagerazione, ma dopotutto Virginia conosceva un sacco di gente importante”, ha riferito la donna. Dopo essere tornata negli Usa, Giuffre le avrebbe mostrato una foto con il Principe, dichiarando di aver avuto rapporti sessuali con lui. “Non mi sembrava sconvolta, anzi lo disse come se fosse abbastanza cool“, prosegue il racconto di Andriano, secondo cui fu proprio Giuffre a cercare di reclutarla per farla entrare nel giro di Epstein e Maxwell, dove sarebbe stata convinta a fare massaggi sessuali, posare nuda e avere rapporti con uomini più grandi.

La donna ha anche affermato di aver rinunciato all’anonimato per “essere la voce di tutti i sopravvissuti ad abusi sessuali”. “Voglio che tutte le ragazze sappiano quello che mi è accaduto quando era un’adolescente e come ciò a influenzato la mia vita“, ha aggiunto Andriano, sostenendo di non considerare Giuffre una vittima nella vicenda.