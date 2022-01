“Sono ancora innamorato”. Del resto al cuor non si comanda, al portafoglio nemmeno. Prima il principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa denuncia la sua bellissima ex, Tanya Yashenko: “Rivoglio indietro i miei regali, è stata circonvenzione di incapace”. Poi, però, fa retromarcia. E rivela: “Abbiamo passato Natale e Capodanno insieme”. Ora sul suo profilo Facebook è comparso un post inaspettato. Dopo mesi di nulla. “Vorrei chiedere pubblicamente scuse alla mia compagna Tanya Yashenko per le mie false dichiarazioni”. Gli amici e amiche scherzano basiti: “Ma sei serio?” “Sì”, la sindrome di Minsk”, “Amor omnia vincit”. E c’è anche chi posta ironicamente la canzone Servi della Gleba di Elio e le Storie tese. Dove il “come è andata con la tipa” sarebbe un riferimento ironico.

Perché all’improvviso sono emersi nuovi dettagli sulla travagliata storia d’amore fra il nobiluomo siciliano over 50 e la modella bielorussa, molto più giovane di lui. A rivelarli in un’intervista al Messaggero è proprio il principe in persona. Di fronte alla contradditorietà di questa sua affermazione, la loro frequentazione anche dopo averla denunciata lo scorso dicembre per circonvenzione di incapace, si difende così: “Anche lei mi ha denunciato”. Per cosa? “Stalking e lesioni, ad aprile scorso”. Il nobile appare sempre più confuso. “Da parte mia c’è un sentimento puro. Spero che ci sia un sentimento anche da parte sua, ma forse c’è un interesse economico”. Dimenticati tutti i dissapori? Ma come, dopo denunce e controdenuce non si erano lasciati? “Non è che ci siamo proprio lasciati”, ammette Bonanno di Linguaglossa.

Eppure il principe nella denuncia del suo avvocato alla Procura a Roma appare come un uomo frastornato, umiliato dagli insulti della donna e completamente incapace di reagire. Insomma, un pennuto da spennare. Nel corso della loro relazione si sarebbero infatti involati 80 mila euro per una Mercedes, i soldi per l’aquisto di un b & b in piazza di Spagna e quelli per regalini sotto forma di bonifici e viaggi in tutto il mondo. Sulle ali del lusso: Montecarlo, Dubai, Maldive, Beverly Hills.

Ma lei, l’affascinante modella bielorussa come commenta? Ancora una volta lo rivela lo stesso Bonanno di Linguaglossa. “Mi ha chiamato e mi ha detto che è tutta una diffamazione. Io ho risposto che bisogna cercare di capire”. E puntualizza: “La pubblicazione sui giornali mi crea confusione, non sono abituato”. Ritirerà la denuncia? “Vedremo”. Lo stato di fragilità emotiva si fa ancora più tangibile quando gli si chiede: “Tanya le ha mai regalato qualche cosa?” . E risponde. “La sua presenza”. La sua presenza negli ultimi post pubblicati, a maggio, è davvero incantevole. Sono momenti che ritraggono i due piccioncini sulla neve o al mare, nei locali più esclusivi e con vista di panorami mozzafiato. I luoghi più belli del pianeta.