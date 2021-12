Antonino Spinalbese e Belén Rodriguez, difficile capire in che rapporti siano in questo momento. Sì perché sembrava un colpo di fulmine, la nascita di Luna Marì e a seguire le voci su una presunta crisi (poi messe a tacere dalla stessa showgirl argentina). Eppure i due sembrano sempre più distanti. A pesare, adesso, c’è anche un episodio accaduto su Instagram. Nella giornata di Santo Stefano, Belén ha pubblicato uno scatto con la figlia Luna Marì in braccio: “Io ti renderò libera”, la didascalia a corredo dell’immagine. A questo punto l’hair-stylist 26enne ha commentato: “La pubblicità dei Ringo”. Cosa voleva intendere? Un messaggio in codice per Belén? Non si sa, quello che è certo è che lei ha preferito cancellare il post. E così anche il commento di Antonino è stato depennato.