Tutto ciò che poteva capitare al principe Andrea per spezzare il cuore della madre è successo. E’ una regina sempre più sola, Elisabetta II: alla soglia dei 96 anni ha trascorso il suo primo Natale senza l’adorato consorte Filippo, sposato 73 anni fa, e in pochi giorni due delle sue storiche dame di compagnia sono mancate. Ma non solo: il figlio terzogenito è sotto accusa negli Stati Uniti con l’ipotesi di reato di aver fatto sesso con una minorenne nelle sue frequentazioni (il termine usato dai magistrati è “festini”) con Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida. Ora solo l’offensiva degli avvocati può impedire il via al processo e mitigare almeno in parte il dolore della monarca.

E’ comunque uno choc per lei vedere il principe Andrea Mountbatten-Windsor Duca di York difendersi con le unghie e con i denti, e con i cavilli, in una situazione così imbarazzante. Quali sono gli ultimi sviluppi della vicenda giudiziaria? Andrea viene accusato di abusi sessuali da una donna, Virginia Giuffre. C’è una foto ormai celeberrima in cui si vede Andrea che le passa un braccio intorno al collo. Lei racconta, citando date e circostanze precise, una serie di episodi che l’hanno coinvolta quando era ancora minorenne, nel 2001. Festicciole a luci rosse in cui gli ospiti di Epstein si intrattenevano con ragazze giovanissime. Ricompensata per quegli incontri con 15 mila euro dal finanziere.

Nelle ultime udienze il colpo di scena. La difesa del duca di York rivela che nel 2009 Epstein e la Giuffre avevano raggiunto un accordo: 500 mila dollari alla donna per far cadere il silenzio sulla vicenda e rinunciare a ogni causa contro tutte le persone coinvolte nelle feste. Così, parte il contrattacco: i legali di Andrea sostengono che questa circostanza invalida completamente la causa attuale. Chiedono che sia subito archiviata. La decisione del giudice Lewis Kaplan arriverà nei prossimi giorni.

Sarà accolta? A Buckingham Palace incrociano le dita. Certo, un annullamento del processo non cancellerà l’onta di accuse così imbarazzanti come quelle che si sono abbattute sulla Corona. Ma almeno eviterà la gogna mediatica di un dibattimento in cui le testimonianze potrebbero gettare ulteriore discredito sulla figura di Andrea, inseguito ormai da più di dieci anni da sussurri e pettegolezzi. Anche se lui, in una celebre intervista alla Bbc nel 2019, sostiene: “Non ho mai conosciuto quella donna”.

Il caso Epstein è uno degli eventi più seguiti in tutto il mondo, una vicenda dagli innumerevoli sorprese. Una tragedia più ancora che un giallo, per tutte le persone coinvolte. Lui, l’organizzatore degli incontri proibiti, non può più difendersi. Il 10 agosto 2019 il suo corpo viene trovato senza vita nella cella in cui era detenuto al Metropolitan Correctional Center di New York. Un apparente suicidio sul quale gravano ancora interrogativi e sospetti. Ma il lavoro dei magistrati va avanti. Così, solo pochi giorni fa, il 29 dicembre, la corte federale di Manhattan dichiara colpevole Ghislaine Maxwell, la compagna di Epstein. Procurava le ragazze minorenni da portare ai festini. Il suo ruolo, dicono i giudici, era quello di “adescare ragazze vulnerabili, provenienti da ambienti difficili ed economicamente disagiate, manipolarle e presentarle a Epstein, consapevole del fatto che lui ne avrebbe abusato sessualmente”. Un colpo durissimo per l’imprenditrice, che Epstein definiva “la mia fidanzata principale” e che si era resa latitante dopo il suicidio del finanziere, scappando in un’area boschiva nel New Hampshire. Un tracollo per lei che frequentava i circoli esclusivi della politica e della finanza, che era stata ospite del matrimonio di Chelsea Clinton e spesso veniva fotografata con Donald e Melania Trump.

Così ora tutte i riflettori sono puntati sul principe Andrea. I sudditi di Sua Maestà hanno già da tempo emesso il verdetto e negli anni si sono susseguite le petizioni perché chiarisse che cosa è accaduto davvero. Simonetta Agnello Hornby, la scrittrice de “La Mennullara”, cittadina britannica, spiega la solitudine e il basso profilo nelle ultime apparizioni della regina Elisabetta, persino al funerale del consorte, non solo come conseguenza dell’emergenza Covid: “La vogliono proteggere dall’ingombrante accostamento con Andrea”. Dopo le tensioni con Harry e Meghan, la scomparsa del marito e delle sue più care amiche, anche questa vicenda. E’ ormai sempre più spesso chiamata “la Regina infelice”.