“Questo è il mio nuovo telefono per non combinare più guai…“. Scherza così Gianni Morandi sulla sua disavventura di ieri, quando per errore ha pubblicato su Facebook un frammento della sua canzone del Festival di Sanremo, ‘Apri tutte le porte‘, rischiando l’esclusione. Il cantante pubblica una foto con in mano un cellulare vecchio modello, senza l’accesso a Internet, e con l’ormai ‘classica’ dicitura “foto di Anna”.

