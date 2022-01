Diana Del Bufalo prova a far marcia indietro rispetto alle sue parole contro i vaccini, utili per neutralizzare il Covid. L’attrice di “7 donne e un mistero”, attualmente nelle sale cinematografiche, durante una diretta social aveva dichiarato di non essere vaccinata, che qualcuno glielo aveva sconsigliato e che “voleva provare a fare un’esperienza”. L’episodio è stato condiviso dal giornalista Rai Domenico Marocchi. Poi l’escalation e le spiegazioni della Del Bufalo che ha accusato i giornalisti di fraintendere le sue parole e di non aver fatto il vaccino “per via delle genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro”. Ma qualche ora dopo è apparso un altro video in cui la Del Bufalo ha dichiarato: “Il vaccino, ma vaffanculo! Non funziona, è deludente. Io credo sia molto deludente. Se è destino me lo prenderò, cerco di essere attenta. Hanno venduto il vaccino come ‘se ti vaccini puoi fare tutto’, in tanti hanno pensato così”. In molti hanno criticato e condannato le parole dell’attrice che non è nuova a “gaffe” e dichiarazioni di questo tenore rilasciate sui suoi social. Stavolta però la questione è assai più grave soprattutto in un momento storico e sanitario in cui c’è un incremento importante dei contagiati per Covid e una campagna vaccinale in corso.

Nel frattempo Diana Del Bufalo è apparsa spesso in tv nonostante le sue dichiarazioni, ma sono stati interventi registrati ben prima delle sue dichiarazioni da “Danza con Me” di Roberto Bolle all’ospitata da Francesca Fialdini nel contenitore domenicale “Da noi a ruota libera”. Quest’ultima ha poi messo le mani avanti sui social: “La puntata del 2/01 è stata registrata e le dichiarazioni rilasciate in questa ultima settimana dai protagonisti, non possono essere per questo argomento di conversazione nella messa in onda”. Come a prendere formalmente le distanze dalla Del Bufalo.

L’attrice però ieri ha pubblicato un post su Instagram dove ha provato a far marcia indietro: “Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo, riguarda solo il mio sentire il peso di questa situazione. Ci tengo a specificare che nel mio piccolo mi sono sempre attenuta alle regole, facendo almeno 3 tamponi a settimana tra rapidi e molecolari per poter lavorare nel pieno rispetto di tutte le regole di sicurezza e per non mettere in pericolo colleghi, amici, parenti e me stessa. Farò sempre quanto in mio potere per essere una persona responsabile. Colgo l’occasione per augurare a tutti buon 2022”. Ma la colpa non era tutta del “cuore ballerino” e dei giornalisti “che si venderebbero la madre per di fare un titolone acchiappa like”?