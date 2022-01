Il principe Harry e Meghan Markle stanno pensando di lasciare la villa californiana acquistata nel giugno 2020 al costo di 11 milioni di sterline perché “non sono al settimo cielo”. A riferirlo è il Daily Mirror, secondo cui i Duchi di Sussex stanno cercando un’altra dimora dove crescere i loro figli Archie (2 anni) e Lilibet (6 mesi).

La villa, che si trova nell’esclusivo quartiere di Montecito, nella contea di Santa Barbara, è composta di 9 camere da letto, 16 bagni, una biblioteca, campo da tennis, centro benessere, cinema, palestra e sala giochi. Ad aiutarli nella gestione della casa ci sono anche un maggiordomo, uno chef, un autista, 4 domestiche, una babysitter e 2 giardinieri. I costi, come si può immaginare, sono altissimi.

Per questo ora i possibili acquirenti verranno selezionati con cura e solo chi avrà i requisiti economici necessari potrà vedere la tenuta. E non solo: dovranno anche essere referenziati. Il motivo principale per cui non sarebbero più soddisfatti? La posizione dell’abitazione, nonostante sia completamente circondata dal verde. Dove vorrà trasferirsi la coppia? Al momento non è dato saperlo. A Londra, intanto, si attende il loro ritorno previsto per il giubileo del prossimo giugno.