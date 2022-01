Mettete un’influencer davanti a un gruppo di bambini di età compresa dai 7 agli 11 anni per sostenere l’esame di quinta elementare. Cosa potrebbe accadere?! Ce lo ha dimostrato Giulia Salemi, ex gieffina con quasi 2 milioni di follower su Instagram, nella prima puntata di “Back To School”. Il nuovo programma di Italia 1 mette sotto torchio svariati personaggi famosi: Vladimir Luxuria, Clementino, Eleonora Giorgi, Nicola Ventola, Ignazio Moser, e tra loro c’era anche la famosa influencer.

Al test di ingresso di geografia, Giulia Salemi non ha azzeccato nemmeno una risposta. Tutte sbagliate, le sue affermazioni, nonostante fossero domande da scuola elementare. “Quante sono le regioni italiane?”, hanno chiesto i bambini all’influencer. “12”, la risposta. “Anzi no, 24”. Niente da fare. Non è andata meglio con le montagne. “Quali sono le due montagne più alte d’Italia?”. Monte Bianco… e Monte Nero, per la fidanzata di Pierpaolo Petrelli. Sempre in tema montagna: “Quanti metri d’altezza servono per considerare un rilievo una montagna e non una collina?”. La risposta giusta è 600 metri, ma per la Salemi servono almeno mille metri.

Nonostante tutto, la Salemi è riuscita a superare l’esame di quinta elementare indovinando molte delle altre domande poste dalla commissione (stavolta composta da adulti e non da bambini). “La commissioni è stata positivamente impressionata dei miglioramenti dopo il campus con i bambini”, è stato il giudizio finale. Unico bocciato: il calciatore Nicola Ventola!g